HABER

Hatay’da traktör devrildi: 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hatay’ın Payas ilçesinde Fatih Mahallesi Fahreetin Altay Caddesi’nde tarım işçilerini taşıyan 31 TR 755 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

Hatay’da traktör devrildi: 15 yaralı

Hatay’ın Payas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay’ın Payas ilçesinde Fatih Mahallesi Fahreetin Altay Caddesi’nde tarım işçilerini taşıyan 31 TR 755 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kadın işçi yaralandı. Vatandaşlar tarafından kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Dörtyol ve İskenderun’daki hastanelere kaldırıldı.

Hatay’da traktör devrildi: 15 yaralı

Hatay’da traktör devrildi: 15 yaralı

PARTNERHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakınHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakın
Diyarbakır'da PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçirildiDiyarbakır'da PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır’da teröristlere ait 6 sığınak imha edildiDiyarbakır’da teröristlere ait 6 sığınak imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Turizmde 'ölü sezon'da rekor artış

Turizmde 'ölü sezon'da rekor artış

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.