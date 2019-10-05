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Hatay'da, traktörün çarptığı asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 00:23 | Son Güncelleme

HATAY'ın Antakya ilçesinde, kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör kontrol noktasında görevli askere çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan asker yolda şehit oldu.

HATAY, (DHA)- HATAY'ın Antakya ilçesinde, kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör kontrol noktasında görevli askere çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan asker yolda şehit oldu.

Olay, akşam saatlerinde Suriye sınırı yakınındaki ilçeye bağlı Bohşin Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır güvenliğinde görevli askerlerin kontrol noktasına traktörle gelen ismi öğrenilemeyen kadın sürücü iddiaya göre, fren yerine gaza bastı. Bu sırada hızlanan traktör, kontrol noktasındaki bir askere çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan asker, hastaneye götürülürken yolda şehit düştü.

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