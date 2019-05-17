Hatay'da TÜGVA'dan gençlere iftar

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Derdimiz gerçekten çok büyük.Türkiye'de 15-20 milyon arası genç nüfus potansiyeli var. Hatay'daki bir çalışma, Türkiye'yi, İstanbul'u ve Ümmet-i Muhammedi etkileyen bir çalışma olabilir. Bin yıldır bu topraklarda İslam medeniyetinin getirmiş olduğu bilinçle birlikte çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde TÜGVA tarafından gençler için iftar programı düzenlendi.

TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'nun katılımıyla bir otelden gerçekleştirilen programda, Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlikle ilgili 81 il ve 420 ilçede çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ortaokuldan, liseye ve üniversiteye kadar tüm üyelerinin ihlasla çalıştıklarını belirten Eminoğlu, "Türkiye gerçekten önemli virajlardan geçiyor. Yakın zamanda bir seçimi geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin geleceği ile ilgili çalışmalarına baktığımız zaman bir vizyon ve hedef konulmuş. 2023 deniliyor, 2053 ve 2071 hedeflerinden bahsetti. Burada belki o günleri kendisinin göremeyeceğini fakat gençlerin bu hedeflere sımsıkı bağlanması gerektiğini azim ve gayretle çalışılmasından bahsetti." diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Eminoğlu, "Derdimiz gerçekten çok büyük. Türkiye'de 15-20 milyon arası genç nüfus potansiyeli var. Hatay'daki bir çalışma, Türkiye'yi, İstanbul'u ve Ümmet-i Muhammedi etkileyen bir çalışma olabilir. Bin yıldır bu topraklarda İslam medeniyetinin getirmiş olduğu bilinçle birlikte çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu.

