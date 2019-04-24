Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı

HATAY (AA) - Hatay'da 20 bin dekar alanda turfanda soğan hasadına başlandı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden Hatay'a gelen tarım işçileri, soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalarda çalışıyor.

Sökümünü yaptıkları soğanları keserek çuvallara dolduran işçiler, daha sonra kamyonlara yüklüyor ve ürünler, Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin soğan üretiminde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

İl genelinde 20 bin dekar alana soğan ekildiğini aktaran Çolakoğlu, dekar başına 3-5 ton ürün elde edildiğini belirtti.

Çolakoğlu, yağışların fazla olması nedeniyle hasadın biraz geciktiğini dile getirerek ''Hasat 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Ürünlerin piyasada yerini almasıyla fiyatların dengeleneceğini tahmin ediyoruz.'' ifadesini kullandı.

