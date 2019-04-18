Hatay'da Turizm Haftası etkinliği

Hatay'da 43. Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında farklı din, mezhep ve meslekten insanların bir araya gelerek oluşturduğu "Zeytin Dalı Korosu" konser verdi.
Hatay Kültür Merkezi'nde Altınözü Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte 40 kişilik ekip sahne aldı.
Konserde koro seslendirdiği Türkçe ve Arapça şarkılarla katılımcılara güzel vakit geçirtti.
Etkinliğe Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
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