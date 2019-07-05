Hatay'da, Türkiye-Suriye sınırına ek önlem

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY'da, Suriye'den Türkiye sınırına kaçak geçişlerin önlenmesi için daha önce yapılan, beton bloklardan oluşan duvarlara ek olarak tel çit ve jiletli tel ile yeni önlemler alınıyor.

Tesislerde hazırlanan, 1 metre yüksekliğinde, 2,5 metre geniliğinde ve 1 ton ağırlığında olan beton blokların sınırdaki noktalara yerleştirilmesine devam ediliyor. Sınırda ayrıca duvarların üzerine çit konulurken, onun da üzerine jiletli tel döşeniyor. Yaklaşık 20 kilometrelik sınır hattı, 6 ayda beton duvar, çit ve jiletli tel ile örüldü. Hazırlanan 1 ton ağırlığındaki bloklar ile çit ve jiletli tellerin, sınırın Türkiye tarafına montesi sürdürülüyor.

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