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Hatay'da Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan Suriyeliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 15:50 | Son Güncelleme

Hatay'da Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan Suriyeliler yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan bir grup Suriyeli yakalandı.

Suriye sınırında devriye görevi yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grubu tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 30 kişi, sorgulanmak üzere jandarmaya teslim edildi.

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