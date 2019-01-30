Hatay’da üç araç birbirine girdi: 5 yaralı

Hatay’da üç aracın birbirine girdiği kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya Çevreyolu Kuzeytepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta ilerleyen üç otomobil yağmurda kayganlaşan yolda birbirine girdi. 16 J 5100, 31 ASD 45 ve 31 GU 934 plakalı otomobillerin karıştığı kazada yaralanan Zekeriya Coşkun, Sıla Küçük, Ümit Sevda, Nurhan Doksöz ve Çilem Olgar çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kaza yerinde güvenlik önlemi alarak, yeni bir kazanın yaşanmasının önüne geçti. Çevreyolunda şehir merkezi yönüne doğru sıkışan trafik, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
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