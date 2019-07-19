Hatay’da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde hukuk fakültesi öğrencisi genç, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna’daki bir üniversitede hukuk fakültesinde okuyan 28 yaşındaki Adil Yapar, büyükbabasının Yeni Mahalle’deki evine gitti. Burada annesi Adil Yapar’ı hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince kaldırmak istedi. Oğlunu uyandıramayan anne, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapar’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Adil Yapar’ın ani ölümüyle sarsılan ailesi sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

