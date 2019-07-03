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Hatay'da üretilen 4,5 milyon fidan toprakla buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altıntaş: "Bu seneki programımız kapsamında 4,5 milyon civarında yaklaşık 50 farklı türde ihtiyaca yönelik orman fidanı ürettik" - "Burada ürettiğimiz fidanları öncelikle kendi ihtiyaçlarımızda kullanıyoruz. Fazlasını genel müdürlüğümüzün tahsisleri doğrultusunda diğer bölgelere, resmi kurumlara, yol kenarı ağaçlandırmalara gönderiyor, ihtiyaç olan her yerde değerlendiriyoruz"

Hatay'da 1945 yılında kurulan ve o günden bu yana kapasitesi ile üretim çeşidi arttırılarak geliştirilen Serinyol Orman Fidanlığında bu yıl yetiştirilen 50 farklı türde 4,5 milyon civarında fidan ekilecek.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altıntaş, Serinyol Orman Fidanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, 42 hektar alanın Türkiye'deki 28 fidanlıktan biri olduğunu söyledi.

Fidanlığın kapasitesinin 15 milyon olduğunu belirten Altıntaş, şöyle devam etti:

"Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda her sene programımız değişmektedir. Bu seneki programımız kapsamında 4,5 milyon civarında yaklaşık 50 farklı türde ihtiyaca yönelik orman fidanı ürettik. Burada ürettiğimiz fidanları öncelikle kendi ihtiyaçlarımızda kullanıyoruz. Fazlasını genel müdürlüğümüzün tahsisleri doğrultusunda diğer bölgelere, resmi kurumlara, yol kenarı ağaçlandırmalara gönderiyor, ihtiyaç olan her yerde değerlendiriyoruz. Özel ve önemli günlerde de ücretsiz olarak fidanları halkımıza dağıtıyoruz."

Fidanlıkta ciddi anlamda bir üretimin söz konusu olduğunun altını çizen Altıntaş, iki yıl önce bir ilki gerçekleştirerek zeytin fidanı üretmeye de başladıklarını anımsattı.

Zeytin fidanının orman ağacı olmadığına dikkati çeken Altıntaş, "Ama biz gelir getirici sahalarımızda zeytin fidanı kullandığımız için burada ilk kez iki sene önce zeytin fidanı üretmeye başladık ve gayet başarılı olduk. Aynı zamanda gelir getirici türler arasında badem ve ceviz fidanı da üretiyoruz." dedi.

- ORKÖY desteği orman köylüsünü sevindirdi

Altıntaş, basın toplantısı sonrası Uzunalıç Mahallesi'nde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında kredi desteği sağlanan kişileri ziyaret etti.

Altıntaş ile görüşen Uzunaliç Mahalle Muhtarı Mustafa Gezer, mahalledeki birçok ailenin proje kapsamında sağlanan kredi ile hayvancılık yapıp geçimini sağladığını anlattı.

Mahalle sakinlerinden Güllü Balcı, içeriğini muhtardan öğrendikleri projeden yararlanmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Kuraya katılıp kredi almaya hak kazandığını ve oğluyla birlikte 4 inek aldığını aktaran Balcı, "İnekler doğum yaptıktan sonra ineklerin sayısı 8 oldu. Allah razı olsun çok memnunuz. Yoğurdu, sütü önceden marketten alırdık, şimdi kendimiz üretmeye başladık. Hatta Diyarbakır ve İstanbul'dan siparişler alıyoruz, peynir, tereyağı gibi ürünlerimizi oralara satıyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fidanlık hatay ORKÖY orman yeşillendirme

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