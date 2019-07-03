Hatay'da üretilen 4,5 milyon fidan toprakla buluşacak

Hatay'da 1945 yılında kurulan ve o günden bu yana kapasitesi ile üretim çeşidi arttırılarak geliştirilen Serinyol Orman Fidanlığında bu yıl yetiştirilen 50 farklı türde 4,5 milyon civarında fidan ekilecek.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altıntaş, Serinyol Orman Fidanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, 42 hektar alanın Türkiye'deki 28 fidanlıktan biri olduğunu söyledi.

Fidanlığın kapasitesinin 15 milyon olduğunu belirten Altıntaş, şöyle devam etti:

"Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda her sene programımız değişmektedir. Bu seneki programımız kapsamında 4,5 milyon civarında yaklaşık 50 farklı türde ihtiyaca yönelik orman fidanı ürettik. Burada ürettiğimiz fidanları öncelikle kendi ihtiyaçlarımızda kullanıyoruz. Fazlasını genel müdürlüğümüzün tahsisleri doğrultusunda diğer bölgelere, resmi kurumlara, yol kenarı ağaçlandırmalara gönderiyor, ihtiyaç olan her yerde değerlendiriyoruz. Özel ve önemli günlerde de ücretsiz olarak fidanları halkımıza dağıtıyoruz."

Fidanlıkta ciddi anlamda bir üretimin söz konusu olduğunun altını çizen Altıntaş, iki yıl önce bir ilki gerçekleştirerek zeytin fidanı üretmeye de başladıklarını anımsattı.