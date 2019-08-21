Tarih boyunca yaşanılan coğrafyada göçlerin hiç bitmediğini aktaran Ok, yakın zamanda da sınırların ötesinde Suriye'de, insanlık dramının yaşandığını hatırlattı.

Etkinliğe katılan Suriyelilere seslenen Ok, şöyle devam etti:

"Suriye'den gelen kardeşlerimize biz uluslararası göç terminolojisinde böyle bir kavram olmamasına rağmen onlara 'Misafirlerimizsiniz' dedik. Bu anlayışımız, düşüncemiz, davranış biçimimiz ilelebet devam edecektir. Sizler bizim misafirimizsiniz ve kardeşlerimizsiniz. Biz devlet olarak yapmış olduğumuz ve vermiş olduğumuz hiçbir hizmeti size lütuf olsun diye yapmıyoruz. Bunlar kardeşimiz olduğunuz için sizlerin hakkıdır. Bir tek şeye talibiz burada, bize gelmiş ve sığınmış olan kardeşlerimizin duasına. Çok açıklıkla ifade etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da ve gelecekte sizi hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç etmedi bundan böyle etmeyecektir."

Ok, Türkiye'nin, dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasiteyle göç denilen krizi, akılla, bilimle ve mantıkla yönettiğini kaydetti.