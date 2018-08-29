Hatay’da uyuşturucu hap operasyonu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 81 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, merkez Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 81 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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