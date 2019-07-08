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Hatay'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

Hatay'da uyuşturucu operasyonları

Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 11 kilo 500 gram kubar esrar ile 13 bin 700 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1-5 Temmuz'da Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlarına yönelik Antakya ile Samandağ ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 11 kilo 500 gram kubar esrar ile 13 bin 700 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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hatay uyuşturucu operasyonu

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