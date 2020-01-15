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  4. Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesinde, ihbar üzerine şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu.

Araçta, zeytin tenekelerinin alt kısmına yapılan bölmelere gizlenmiş 78 paket halinde 15 kilogram esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu E.A, gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Meydan Mahallesi'nde bir ikamete özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler F.K, K.D, F.P. ve O.S'yi esrar kullanırken yakaladı. Evde, kullanıma hazır 150 gram esrar ile hassas terazi bulundu.

Uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan 3 şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen O.S, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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