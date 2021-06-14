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Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

14.06.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışmalar sonucu ilçe merkezindeki iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Ö.Ç, E.Ç. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Ekipler, şüpheli gördükleri N.Ç'nin bir otomobile hediye paketi bıraktığını fark etti.

Paketi inceleyen polis, 197 uyuşturucu hap ele geçirdi, şüpheli N.Ç. ile otomobildeki K.Ç'yi gözaltına aldı.

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