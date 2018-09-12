Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, iki farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo esrar ile 56 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Numuneevler Mahallesi 3 Nolu Sokak'ta ikamet eden Ahmet A'nın (37) evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 2,5 kilo esrar bulundu. Zanlı Ahmet A, gözaltına alındı.
Ekipler, daha sonra Ahmet A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen Hakkı Y. (32) ve Harun K'nin (38) Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda ekipler, 56 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!
Avrupa'da büyük çatlak! Yetkileri askıya alındı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!
İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum