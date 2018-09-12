Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, iki farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo esrar ile 56 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Numuneevler Mahallesi 3 Nolu Sokak'ta ikamet eden Ahmet A'nın (37) evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 2,5 kilo esrar bulundu. Zanlı Ahmet A, gözaltına alındı.

Ekipler, daha sonra Ahmet A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen Hakkı Y. (32) ve Harun K'nin (38) Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda ekipler, 56 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

