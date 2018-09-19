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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 19:35 | Son Güncelleme

Reyhanlı ilçesindeki operasyonda pamuk tarlasında 307 bin 418 uyuşturucu hap ele geçirildi - Olayla ilgili adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde pamuk tarlasında 307 bin 418 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il emniyet müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Reyhanlı ilçesi Konuk Mahallesi yakınlarındaki pamuk tarlasına operasyon düzenledi.

Aramada 4 poşet içinde 307 bin 418 uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu T.S.A. tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay operasyon uyuşturucu

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