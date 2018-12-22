Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.
İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yayladağı ilçesi Gözlüce Mahallesi'ndeki bir tarlada narkotik köpeği Dante'nin katılımıyla arama yaptı.
Aramada, taşların arasına gizlenmiş bir poşet içinde 7 kilogram esrar bulundu.
Arazi sahibi N.A'nın aracında yapılan aramada da 60 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili N.A. ve O.K. gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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