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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:22 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ile Reyhanlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ile mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu operasyon gerçekleştirildi.

Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ile 12 cep telefonu, 12 sim kartı, 12 hafıza kartı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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hatay kaçakçılık operasyonu

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