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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

"Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonrasında Antakya ve İskenderun'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 270 gram eroin, 1 kilo 156 gram esrar, bin 975 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 32 şüpheli gözaltına alındı.

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