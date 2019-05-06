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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

Hatay'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde satıldığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen şüphelilerin Antakya ilçesindeki adreslerini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada 2 kilogram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay operasyon uyuşturucu

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