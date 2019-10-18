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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 07:23 | Son Güncelleme

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Gültepe ve Buluttepe Mahallesi'ndeki adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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adliye Emniyet hatay iskenderun operasyon uyuşturucu yağma

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