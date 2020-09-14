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Hatay’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Hatay’da düzenlenen uyuşturucu operasyonun da likit esrar, metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında bir ikamete operasyon düzenledi.

Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da düzenlenen uyuşturucu operasyonun da likit esrar, metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında bir ikamete operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu S.B., D.D. isimli şahısların ikametinde yapılan aramada 500 gram likit esrar, 200 gram metamfetamin, 1 gr takoz esrar, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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