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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 15:16 | Son Güncelleme

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2'si kadın 14 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu ticarete yaptığı iddiasıyla daha önce gözaltına alınan zanlılarla bağlantıları olduğu tespit edilen 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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gözaltı hatay operasyon uyuşturucu

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