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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 10:40 | Son Güncelleme

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Uyuşturucu kullanıcılarının da ifadeleri doğrultusunda farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Uyuşturucu kullanıcılarının da ifadeleri doğrultusunda farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, 120 gram kubar esrar, bin 079 captagon hap maddesi, 34 ecstasy hap, 4 gram takoz esrar ve 0,15 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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