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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendire Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovakent Mahallesi’nde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendire Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovakent Mahallesi’nde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. "Göz" adlı narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda, bazı ev ve eklentilerinde arama yapan güvenlik güçleri, 50 gram amfetamin maddesi ile 50 gram eroin ele geçirdi.
Olayla ilgili ev sahipleri A.A. ve S.D. gözaltına alındı.

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