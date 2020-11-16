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  4. Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

16.11.2020 11:00 | Son Güncelleme:
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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay’ın merkez ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Narkotik Şube Müdürlüğü’nü uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında Narlıca Mahalllesi’nde iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Hatay’ın merkez ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Şube Müdürlüğü’nü uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında Narlıca Mahalllesi’nde iki farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 645 gram kubar esrar ele geçirilirken H.İ.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Narlıca Mahallesi’nde bulunan bir evde yapılan aramada iki parça halinde daralı ağırlığı 5,59 gram olan kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli S.T. gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.

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