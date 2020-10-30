HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 10:21 | Son Güncelleme

Hatay’ın sınır kenti Altınözü’nde uyuşturucu alışverişi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki devriyeleri sırasında yol kenarında bekleyen iki otomobilden şüphelendi.

Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Hatay’ın sınır kenti Altınözü’nde uyuşturucu alışverişi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki devriyeleri sırasında yol kenarında bekleyen iki otomobilden şüphelendi. Otomobilde bulunan H.K., A.K., S.D., M.A.B., M.K. ve İ.K. isimli şahıslar üzerinde ve otomobillerde yapılan aramada 82 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları tahmin edilen şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüphelilerden üzerinde uyuşturucu madde çıkan S.D. adlı kadın ile A.K. ve H.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
'Pes' dedirten ifade: Bu seferlik idare et'Pes' dedirten ifade: Bu seferlik idare et
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
En Çok Okunan Haberler
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Minibüs şoföründen 'pes' dedirten ifade: Bu seferlik idare et
'Pes' dedirten ifade: Bu seferlik idare et
MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Karadeniz için korkutan açıklama: Sel ve heyelanlar artacak
Uzmanlar uyardı: Sel ve heyelanlar artacak
Yer: İstanbul! Korkunç iddia: Köpeklerini kedilere saldırtıyor
Yer: İstanbul! Korkunç iddia: Köpeklerini kedilere saldırtıyor
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide intihar etti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.