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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)- Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. 5 ay süren takibin sonucunda da operasyon düzenledi. Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 815 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıHatay’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıHatay’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıHatay’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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