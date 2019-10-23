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Hatay’da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik olarak İskenderun ilçesine bağlı Güzelçay ve Arsuz ilçesine bağlı Çetillik Mahallerinde operasyon düzenledi.

Hatay’da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik olarak İskenderun ilçesine bağlı Güzelçay ve Arsuz ilçesine bağlı Çetillik Mahallerinde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay’da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

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