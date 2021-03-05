Hatay’da uyuşturucu ticareti yapan teğmen tutuklandı

Hatay’da, askeri yasak bölgeye girerek uyuşturucu çıkarırken yakalanan teğmen ve beraberindeki kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele etmek maksadıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi tarafından Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Hudut Karakolunda görevli Piyade Teğmen V.K. ile İ.K. isimli şahısların V.K.’ye ait araç ile Ziyaret Hudut Karakolu bölgesinde bulunan askeri yasak bölgeye girerek uyuşturucu madde çıkaracağı duyumu alındı.

Bohşin Mahallesi’nde durdurulan araçta, KOM Şube Müdürlüğüne ait ’Öğle’ isimli narkotik madde arama köpeği ile birlikte yapılan arama sonucunda 82 kilogram takoz halde toz esrar maddesi ile 19 bin 800 Türk Lirası para ele geçirildi.

Şüpheliler V.K. ile İ.K. gözaltına alındı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen V.K. ile İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

