HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da vaka almaya giden ambulans şoförünü yolda darp ettiler

Hatay’da vaka almaya giden ambulans şoförünü yolda darp ettiler

20.11.2020 17:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, korona virüs vakasına müdahaleye giden ambulansın şoförü, kendisine yol vermeyen sürücü tarafından darp edildi.Olay, Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, korona virüs vakasına müdahaleye giden ambulansın şoförü, kendisine yol vermeyen sürücü tarafından darp edildi.
Olay, Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Korona virüs vakasına müdahale etmek üzere olay yerine giden sağlık ekibi, Atatürk Caddesi üzerinde 06 DR 9108 plakalı araç sürücüsünün yol vermemesi nedeniyle tartıştı. 36 yaşındaki ambulans şoförü Mustafa Başbay ile sürücü arasındaki sözlü tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs Başbay’ı ambulanstan indirerek darp etti. Yüzünde, boynunda darp izleri olan ve dudağı patlayan ambulans şoförü Başbay, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olayı anlatan Başbay, “Korona virüs vakasına gidiyordum. Yol istedim. ‘Sen bu yoldan gidemezsin’ dediler. Sirenlerimi çaldım. Halen bana yol vermediler. Tekme, tokat bana girdi. Şikayetçiyim” dedi.
Araç sürücüsü ve yanındaki şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şahısları yakalamak için operasyon başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Kahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğulduKahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğuldu
AUZEF sınav tarihleri yaklaşıyor!AUZEF sınav tarihleri yaklaşıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma sınırlaması açıklaması

Bakan Koca'dan sokağa çıkma sınırlaması açıklaması

İstanbul’da metrobüs manzarası yine değişmedi

İstanbul'da yine aynı görüntü!

Manisa Valiliği duyurdu: Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece yarısı başlıyor

Valilik duyurdu: Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece yarısı başlıyor

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

Son dakika: PYD/YPG'li terörist Ankara'da yakalandı!

PYD/YPG'li terörist Ankara'da yakalandı!

Kahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğuldu

Kahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğuldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.