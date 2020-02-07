Hatay'da Valilik önünde kendini ateşe verdi

Valilik, Adem Yarıcı adlı kişinin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunduğunu bildirdi.Hatay Valiliği binası önünde kendisini ateşe veren Adem Yarıcı, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Türk basınında çıkan haberlerde bir süredir işsiz olan Yarıcı'nın "Çocuklarım aç, iş istiyorum, anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yakmaya çalıştığı bilgisi yer aldı.

Olaya ilişkin Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada Adem Yarıcı'nın hastaneye sevki sırasında ambulansta hayatını kaybettiği belirtildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Devlet Hastanesinden Mersin Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmek üzere giderken Hatay Dörtyol ilçesi mevkiinde ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allahtan rahmet, acılı ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz."

"Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de teşebbüste bulundu"

Olaya ilişkin Valilik tarafında ilk yapılan açıklamada Yarıcı'nın daha önce benzer bir teşebbüste bulunduğu bildirildi. Açıklamada iki çocuk babası olan Yarıcı'nın eşinden boşanmış olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın iki çocuğu bulunmaktadır. Sosyal Hizmetlerden Sosyal Ekonomik Destek Yardımı, çocukları için Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

DW/ÖA,AÜ

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