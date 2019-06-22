Hatay'da yaban domuzlarına yönelik sürek avı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bahçe ve tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, İçada ve Çiloğlan mahallelerinde organize edilen sürek avına 50 kişi katıldı. Avcılar, kırsal alanda yaptıkları gezide 10 yaban domuzunu avladı.

Kırıkhan Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürek avıyla artan domuz sayısının düşürülmesinin amaçlandığını söyledi.

Domuzların bölgede çiftçiye büyük zarar verdiğini belirten Öztürk, "Amacımız bu sayıyı biraz azaltmak ve çiftçilerimizin daha az zarar görmesini sağlamak. Programda 10 domuz avlandı. Avlanmayı periyodik sürdüreceğiz." dedi.

Sürek avında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Temizkan, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ve olası yangın ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de hazır bulundu.

Bu yıl domuzların çiftçilere verdiği zararın 250 bin lira olduğu öğrenildi.

