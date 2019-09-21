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Hatay'da yağma suçundan aranan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 19:28 | Son Güncelleme

Hatay'da yağma suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "birden fazla kişiyle yağma" suçundan aranan şüpheli tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "birden fazla kişiyle gece vakti yağma" suçundan aranan K.O'yu (35) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledikleri şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.O. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun İsmet İnönü Mahallesi

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