Hatay'da yakalanan cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesinde geçen ay öldürülen emekli emniyet bekçisi Kenan Genç'in, katil zanlısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçenin Dursunlu Mahallesi'nde 19 Haziran'da emekli emniyet bekçisi Genç'in ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda Y.M, A.Ü. ve Ç.D. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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