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Hatay’da yakalanan tarihi eserler Irak’a teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 18:23 | Son Güncelleme

Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısı’nda 2008 yılında kaçak yollarla Türkiye’ye sokulurken yakalanan tarihi eserler Irak’a iade edildi.2008 yılında Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçirilmek istenirken ele geçirilen 80 parça tarihi eser ve 1 mühür, Hatay Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alındı.

Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısı’nda 2008 yılında kaçak yollarla Türkiye’ye sokulurken yakalanan tarihi eserler Irak’a iade edildi.
2008 yılında Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçirilmek istenirken ele geçirilen 80 parça tarihi eser ve 1 mühür, Hatay Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mustafa Kemal Üniversitesi uzmanlarınca yapılan incelemelerde etnografik nitelikte kültür varlığı olduğu tespit edilen 20 ipek halı, 49 parça mobilya takımı, 2 soba, 2 kapı kanadı, 1 dolap, 2 sandık ve 4 parça tarihi eser ve ayrıca M.Ö. 2 bin yılına ait bir adet silindir mühür, düzenlenen törenle Irak’a teslim edildi.
Interpol Avrupa Daire Başkanı Lütfi Çiçek, bugüne kadar toplamda 4 bin 250 tarihi eseri Türk kültürüne kazandırdıklarını belirterek, “Ülkemizde yasa dışı yollarla çalınıp, kaçırılıp yurt dışına giden tarihi eserlerimizin yakalanıp geri iade edilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Şu ana kadar dünyanın dört bir tarafından 4 bin 250’ye yakın sikke ve kültürel mirası Türk kültürüne kazandırdık. Interpol olarak toplamda 194 ülkenin aradığı yaklaşık 52 bin tarihi eser var. Türk İnterpol’u olarak yaklaşık 2 bin 600 tarihi eseri bulup getirip, Türk kültürüne kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.
Irak Büyükelçisi Hassan H. A. Janabi ise birçok savaşa maruz kaldıklarını ve terör örgütlerinin ülkelerinin tarihini ve kültürünü yok ettiğini belirterek, “Bizim bölgemiz ve devletimiz bir sürü savaşlara maruz kaldı. En çirkin savaşta DEAŞ’la mücadele etmek. Çünkü DEAŞ bir terör örgütüdür. Terör örgütü sadece insanların canlarını almıyor, o ülkenin tarihini ve kültürünü de yok ediyor. Türkiye’nin eserlerimizin gitmesine engel olması, başka devletlerden de yapılan işbirliği ile yapılan çabadır” dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, önemli tarihi eserlerin kaçakçılıkla yurt dışına çıkarıldığını ve bunun mağduru olduklarını dile getirerek, “Tarihi eserlerin, kültürel mirasın yer değiştirilmesi, çalınması, kaçakçılığı konusunda oldukça hassasız. Bunun mağduru bir ülkeyiz. Maalesef ki çok önemli değerlerimiz de kaçakçılığın kurbanı olarak yurt dışına kaçırılmış durumda. Yoğun mücadeleler sonunda yaklaşık 4 bin 200 eser tekrar ülkemize kazandırıldı” dedi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan ise dünyada birçok müzenin olduğunu ancak içerisinde sergilenen eserlerin çoğunluğunun farklı topraklardan getirildiğini vurgulayarak, Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki eserlerin çoğunun aynı topraklardan çıktığını söyledi.
Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Irak Büyükelçisi Hassan H. A. Janabi tarihi eserlerin teslimi için protokol imzaladı. Daha sonra protokol heyeti eserleri tek tek inceledi.

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