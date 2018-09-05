Hatay'da yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangın, karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 8 arazöz, 4 su tankı, 5 itfaiye aracı ve çok sayıda yer ekipleriyle müdahale edilmeye başlandı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının bahçe temizliğinden kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.
Alevlerin tarihi Vespasianus-Titus Tüneli'ne yakın olduğunu ancak ekiplerin özverili çalışmalarıyla yangının oradaki alana sıçramadan kontrol altına alınmaya çalışıldığını paylaşan Ketmen, yaklaşık 3 hektarın zarar gördüğü yangın bölgesinin bir kısmının makilik bir kısmının da tarım arazisi olduğunu aktardı.
Ketmen, yangını kontrol altına almak için ekiplerin sabaha kadar bölgede olacağını ve söndürme faaliyetlerine sabah da havadan müdahaleyle devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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