HABER

Hatay'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:47 | Son Güncelleme

Bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü - Fenalaşan ev sahiplerine sağlık ekipleri müdahale etti

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Esentepe Mahallesi 41. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri binadakileri tahliye edip, söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Öte yandan, söndürme çalışmaları sırasında fenalaşan ev sahiplerine sağlık ekipleri müdahale etti.

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Bakan Koca ve Yıldırım öğrencilerle buluştu, Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildiBakan Koca ve Yıldırım öğrencilerle buluştu, Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi
Turuncu kitaplar braille baskısıyla okurlarla buluşuyorTuruncu kitaplar braille baskısıyla okurlarla buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay yangın

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

Son dakika! Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.