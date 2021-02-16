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Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

16.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Hatay’da yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, askeri bölgede bulunan 6 şüpheli şahsa ait 8 farklı adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda 30 adet telefon, bilgisayar, hard disk, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ve mermiler, 1 adet av tüfeği ve 50 bin 180 dolar, 19 bin 845 TL, 5 bin 300 Riyal ve 895 Euro nakit para ele geçirildi.Ele geçirilen paralar Türk Lirası olarak toplamda 400 bin lira olarak belirlendi.Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hatay’da yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, askeri bölgede bulunan 6 şüpheli şahsa ait 8 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 30 adet telefon, bilgisayar, hard disk, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ve mermiler, 1 adet av tüfeği ve 50 bin 180 dolar, 19 bin 845 TL, 5 bin 300 Riyal ve 895 Euro nakit para ele geçirildi.
Ele geçirilen paralar Türk Lirası olarak toplamda 400 bin lira olarak belirlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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