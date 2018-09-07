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Hatay'da yasa dışı sınır geçişleri iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 20:52 | Son Güncelleme

Hatay Valiliği: "Söz konusu görüntülerin İdlib olayları ile bir ilgisinin olmadığı anlaşılmış olup, konu ile ilgili komutanlıkça idari tahkikat başlatılmıştır"

Hatay Valiliği, sosyal medyada yayınlanan, sınırdan yasa dışı geçişlerle ilgili görüntülere ilişkin, "Söz konusu görüntülerin İdlib olayları ile bir ilgisinin olmadığı anlaşılmış olup, konu ile ilgili olarak komutanlıkça idari tahkikat başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Valilik sitesindeki açıklamada, son günlerde sosyal medyada, İdlib’de yaşanması muhtemel çatışmalardan kaçarak sınırlar illegal yollarla geçen şahıslara ait olduğu iddiasıyla gündeme getirilen görüntülerle alakalı açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

İl ve ülke sınırlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla sınırda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır gerisinde ise emniyet ve jandarma birimleri tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Alınan tedbirler ile 01 Ocak-03 Eylül 2018 tarihleri arasında güvelik birimlerince 188 bin 772 şahsın illegal giriş teşebbüsünün engellendiği vurgulayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu görüntüler ile ilgili yapılan incelemede, olayın 02 Eylül 2018 günü saat 14.25’te 6. Bölük Hudut Komutanlığı sorumluluk sahasında yaşandığı, bazı şahısların telleri keserek illegal geçiş yapmaya çalıştığı belirlenmiş. Görevli hudut personeli tarafından önce düdükle, daha sonra 6-7 el havaya ateş edilerek engelleme yapıldığı ve şahısların merdivene geri çıkarak Suriye tarafına kaçtıkları tespit edilmiştir. Aynı bölgede 02-03 Eylül 2018 tarihlerinde görevli askeri personel tarafından, 254 şahıs yakalanmış ve 160 şahıs engellenmiştir.
Söz konusu görüntülerin İdlib olayları ile bir ilgisinin olmadığı anlaşılmış olup, konu ile ilgili komutanlıkça idari tahkikat başlatılmıştır."

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açıklama hatay yasa dışı geçişler

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