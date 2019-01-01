Hatay'da yeni yıl kutlamaları

Hataylılar yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.
Büyükşehir Belediyesinin yeni yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu platformda eğlenceler düzenlendi.
DJ eşliğinde çalan müziklerle eğlenen katılımcılar, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan cep telefonlarının ışığı eşliğinde 10'dan geriye saydı.
Ayrıca havai fişek gösterisi de yapıldı.
Bu arada, yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
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