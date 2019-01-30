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Hatay’da yeni yılın ilk bebeği erkek oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 22:14 | Son Güncelleme

Hatay’da 2019 yılının ilk saatlerinde yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

Hatay’da 2019 yılının ilk saatlerinde yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Normal doğumla dünyaya gelen ‘Emrecan’ kentin yeni yıldaki ilk bebeği oldu
Hatay Bölge Hastanesinde gerçekleşen doğumda Aslan çifti, 4 kilogram ağırlığında doğan erkek bebeklerine ‘Emrecan’ ismini verdi.
İlk bebeklerini kucağını alan baba İbrahim Aslan, bebeğinin vatana hayırlı bir evlat olmasını diledi.
Doğumu gerçekleştiren Dr. Asıf Bellur da anne ve bebeğin gayet sağlıklı olduğunu belirtti.

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