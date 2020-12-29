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Hatay’da yılbaşı öncesi 750 polisin katılımı ile huzur ve güven denetimleri yapıldı

29.12.2020 18:39 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde yılbaşı öncesi drone destekli 750 polisin katılımı ile huzur ve güven denetimleri yapıldı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından şehrin kritik noktaları başta olmak üzere birçok farklı noktada Özel Harekat polisleri dahil 750 polisin görev aldığı kapsamlı bir uygulama yapıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yılbaşı öncesi drone destekli 750 polisin katılımı ile huzur ve güven denetimleri yapıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından şehrin kritik noktaları başta olmak üzere birçok farklı noktada Özel Harekat polisleri dahil 750 polisin görev aldığı kapsamlı bir uygulama yapıldı. Yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması olarak isimlendirilen denetimlere İskenderun emniyetine ait gece görüş yeteneği bulunan drone da havadan destek verdi. Polisin adeta gökyüzündeki gözü olan drone zoom mesafesi ile şüpheli ve suçluların çok uzun mesafeden dahi görüntülenebildiğini gösterdi. İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneşin’de takip ve teftiş ettiği denetimlerde aranması bulunan şahıslar maske takmayan vatandaşlar karantina ihlali yapan Covit-19 hastaları ve uyuşturucu madde bulunduran şüpheliler üzerine denetimler sıklaştırıldı.

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