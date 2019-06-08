Hatay'da yol kenarında ebabil bulundu

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde yol kenarında, nadir görülen ebabil bulundu.

İlçe merkezinde tatlıcılık yapan Levent Bolat, yol kenarında, çiçeklerin arasında uçamayan kuşu görünce alıp, işyerine getirdi. Ebabili besleyen Bolat, "Çiçeklerin arasında fark edip, işyerine getirdim. Zarar görmesin diye bakımını yapıyoruz, besliyoruz" dedi. Bolat, kuşu, koruma altına alınması için Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğini söyledi.

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