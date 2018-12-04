HABER

Hatay'da yolcu minibüsleri çarpıştı: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 13:17 | Son Güncelleme

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.  Kaza, öğle saatlerinde, Yayladağı- Antakya yolunda meydana geldi.

Hatay'da yolcu minibüsleri çarpıştı: 13 yaralı

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Yayladağı- Antakya yolunda meydana geldi. Yayladağı'ndan Antakya ilçesine giden Mehmet Yalçın (31) yönetimindeki 31 M 2542 plakalı yolcu minibüsü, yoğun sis nedeniyle Şemsettin Yüce'nin kullandığı 31 M 2660 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, yolculardan 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Hatay'da yolcu minibüsleri çarpıştı: 13 yaralıHatay'da yolcu minibüsleri çarpıştı: 13 yaralıHatay'da yolcu minibüsleri çarpıştı: 13 yaralıHatay'da yolcu minibüsleri çarpıştı: 13 yaralı

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmişBöyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş
Bursa'da bir ayda 487 kişi uyuşturucudan yakalandıBursa'da bir ayda 487 kişi uyuşturucudan yakalandı
Bursa'da kaza: 1 ölüBursa'da kaza: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk günkü ihtişamıyla hala ayakta! Sadece 1 günde inşa edildi

İlk günkü ihtişamıyla hala ayakta! Sadece 1 günde inşa edildi

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

TIR, kırmızı ışıktaki araçları böyle biçti

Araçları böyle biçti! O anlar kamerada

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

'Ya cinsel ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Pilot öyle bir anons yaptı ki... 'Yayılmış durumdalar'

Akılalmaz 'yasak aşk' hikayesi! Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.