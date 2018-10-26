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Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 02:03 | Son Güncelleme

HATAY’da, seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı.

Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da, seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
Olay, akşam saatlerinde Antakya-İskenderun Karayolu Kıcı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı sağa çekip, yolcuları tahliye etti. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs, trafiğin aksamasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otobüsü söndürdü. Otobüste maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandıHatay'da yolcu otobüsü alev alev yandıHatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı

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