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  4. Hatay’da yük treni iş makinasına çarptı: 1 yaralı

Hatay’da yük treni iş makinasına çarptı: 1 yaralı

10.01.2021 02:00 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin iş makinasına çarpması sonucu kepçe operatörü yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Toprakkale yönünden gelip İskenderun istikametine gitmekte olan yük treni Dörtyol ilçesi Çaylı mahallesi Çaykara mevkiinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye özel bir firmaya ait iş makinası ile çarpıştı.Haber verilmesi üzerine kaza yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin iş makinasına çarpması sonucu kepçe operatörü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Toprakkale yönünden gelip İskenderun istikametine gitmekte olan yük treni Dörtyol ilçesi Çaylı mahallesi Çaykara mevkiinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye özel bir firmaya ait iş makinası ile çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddeti ile devrilen iş makinası sürücüsü kepçe operatörü Fahri A. yaralandı.
Kazada yaralan iş makinası kepçe operatörü Fahri A. ambulans ile Dörtyol devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı yapılan ilk tedavisinin ardından Adana Çukurova üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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