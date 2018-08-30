HATAY'DA ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Haber Hüseyin BOZOK-Mehmet EZER-Kamera Hüseyin BOZOKHATAY,(DHA)30 Ağustos Zafer Bayramı Hatay'da törenlerle kutlandı. Hatay?da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilk olarak Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Burada yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hatay Valisi Erdal Ata, anıt şeref defterini imzaladı. Çelenk koyma töreninin ardından Hatay Valisi Ata, Büyükşehir Başkan vekili Selim Matkap ve İl Jandarma Komutan vekili Albay Ahmet Gürbüz Hatay Valiliği'nde tebrikleri kabul etti. Kutlamalar Atatürk Caddesi?nde gerçekleştirilen kortejle son bulurken, Vali Ata burada yaptığı konuşmada, Türk ordusunun kahramanlığı ve Atatürk'ün üstün komutanlığının kurtuluş savaşını taçlandıran eşsiz zafer olduğunu belirtti.
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