HABER

Hatay'da zincirleme kaza: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 23:46 | Son Güncelleme

HATAY'da, 4 aracın karıştığı kazada  2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Halil İbrahim KARAÇAY- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Antakya- Yayladağı yolu Harbiye mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 31 ZH 026 plakalı traktör, 31 DM 250 plakalı otomobil, 31 S 0057 plakalı yolcusu bulunmayan öğrenci servis minibüsü ve 31 EB 628 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor
Bakan Akar: "İçinde olmadığımız çözümlerin yaşama şansı yok"Bakan Akar: "İçinde olmadığımız çözümlerin yaşama şansı yok"
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş açtıKavgayı ayırmak isteyen polislere ateş açtı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük tepki çekmişti! Bakan duyurdu: Gözaltına alındı

Büyük tepki çekmişti! Bakan duyurdu: Gözaltına alındı

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

Erdoğan-Trump görüşmesindeki o detay dikkat çekmişti! İçeriği ortaya çıktı

Erdoğan-Trump görüşmesindeki o detay dikkat çekmişti! İçeriği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Sahil Güvenlik Komutanlığına memur alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı yapacak!

İstanbul’da "Yeditepe Huzur" uygulaması

Helikopter havadan destek verdi, polisler denetim yaptı

Lahmacun yedikten sonra hastaneye akın ettiler!

Bir zehirlenme vakası daha! Hastaneye akın ettiler

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

Otogarda silahlı saldırı: Biri turist 3 yaralı

Otogarda silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.